Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan, mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) yönetiminde olduğu Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Protokol Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan, mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) yönetiminde olduğu Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Protokol Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıya ATSO Başkanı ve Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Çetin Demirci, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Budak , ATSO Genel Sekreteri Aşkın Kızılkaya, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Atanur Sarıçam, Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Erdem katıldı.

Toplantıda Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde protokol çerçevesinde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.