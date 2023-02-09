Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği 24 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi.

Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği 24 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi.

Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri seferberlik ilan edip üretmiş oldukları 24 bin ekmeği Adıyaman ve Malatya’ya yolladı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından öğrenci ve öğretmenler kolları sıvayıp gönüllü olarak okullarındaki Ekmek Üretim Atölyesi’nde çalıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, deprem bölgesine hem gönüllü ekip hem de malzeme gönderdiklerini söyledi. Meslek lisesindeki öğretmen ve öğrencilerin canla başla çalışarak depremzedeler için gayret gösterdiğini vurgulayan Bulut, üretimin devam ettiğini dile getirdi.