Ardahan’da yüksek kesimlerde etkili olan kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, kara yoluna kadar indi.

Ardahan’da doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı Yolu Mozeret Geçidi’nde aracıyla seyreden Ardahanlı doğa tutkunu Çağdaş Keçeci tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Keçeci Çıldır Aktaş Sınır Kapısı Yolu Mozeret Geçidi’nde aracıyla ilerlerken yola inen 2 dev kurda rastladı. Aracını durdurarak cep telefonuyla kurtları görüntülediğini anlatan Keçeci, bir süre takip ettiği kurtlardan birinin hiç umursamadan yiyecek aradığını söyledi.

Çağdaş Keçeci kurtlardan birinin yoldan ayrılarak uzaklaştığını, diğer kurdun ise karayoluna inerek bir süre beklediğini söyledi. Keçeci, bir süre takip ettiği kurtların daha sonra yoldan ayrılarak gözden kaybolduklarını belirtti.