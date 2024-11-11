Ardahan’da soğuk hava etkisini artırdı. Hava sıcaklığı ise eksi 9 dereceye kadar düştü. En düşük sıcaklık Göle’de ölçülürken ilçedeki Kura Nehri’nin yüzeyi dondu.

Yurdun doğusunu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, buzlanmayı da beraberinde getirdi. Ardahan’da etkili olan soğukların ardından Kura Nehri’nin yüzeyi, buz tuttu. Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 9, kent merkezinde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi, buzla kaplandı. Geçen yıllara göre daha erken donan Kura Nehri’nin etrafında bulunan yüksek dağlar ise karla kaplı. Kent merkezinde de araçların camları buz tuttu.

"Kura nehri kışın habercisi"

Kura Nehri’nde yüzeyin hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte donmaya başladığını söyleyen Serhat Şuay, "Son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kura nehrinin yüze dondu. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle araçlar çalışmıyor. Şu anda kazak, mont, bot ve yün elbiseler giyerek kendimizi koruyabiliyoruz. Allah yardımcımız olsun, çünkü kış erken geldi diyebiliriz’’ dedi.