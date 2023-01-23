Millî Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde ücretsiz kurslar düzenliyor. Ardahan’da da Bilsem bünyesinde Yazarlık, hızlı okuma teknikleri, Erdem atölyesi ve Müzik atölyesi olmak üzere 4 alanda ücretsiz kurslar başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde ücretsiz kurslar düzenliyor. Ardahan’da da Bilsem bünyesinde Yazarlık, hızlı okuma teknikleri, Erdem atölyesi ve Müzik atölyesi olmak üzere 4 alanda ücretsiz kurslar başladı.

21 Ocak’ta başlayan ücretsiz kurslar 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Açılan kurslarda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenecek 5 grupta etkinlik yapılacak. Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabilecek. Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılacak. İki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Bir öğrenci, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek, haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabilecek.

Kış okullarındaki amaç; ’’Hem öğrenciler ara tatillerini aktif dinlenebilmelerini sağlamak hem de öğrencilerin özgüvenlerini yüksek tutarak sosyal ilişkilerde iyi olmalarını, sporu, sanatı ve bilimi seven bireyler olmalarına katkıda bulunmak. Böylelikle öğrenciler, bir sonraki döneme dinlenerek, eğlenerek ve öğrendiklerini tekrar ederek hazırlanmaları hedefleniyor.’’