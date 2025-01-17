Ardahan’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Ardahan’da da öğrenciler karnelerini aldı.

Cemal ve Zekiye Vatan İlkokulundaki karne dağıtım törenine katılan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, girdiği sınıfta öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtan ve çeşitli hediyeler veren Vali Çiçek, öğrencilere tatilde bolca dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye ederek iyi tatiller diledi.