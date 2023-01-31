Ardahan’da Karayolları ekipleri yağış sonrası karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan’da Karayolları ekipleri yağış sonrası karla mücadele çalışması başlattı.

Türkiye, son yılların en kurak kurak kışını geçiriyor. Ocak ayının sonuna rağmen Ardahan’da da beklenen kar bir türlü yağmamıştı. İki gün önce başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara da neden oluyor. Ardahan - Çıldır karayolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamları önlemek için Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergâhta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.