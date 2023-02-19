Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin oluşturduğu buzlanma ulaşımı aksatıyor. Yağış nedeniyle Ardahan-Kars karayolunun Çamlıçatak mevkiinde tır kaydı. Tırın kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Ekipler ise tırı çekmek için çalışma başlattı. Tırın yoldan kaldırılmasıyla yol, 1 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.

Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara yansıdı

Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara yansıdı

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