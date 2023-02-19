Ardahan’da kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın kayması sonucu Ardahan-Kars karayolu ulaşıma kapandı.

Ardahan’da kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın kayması sonucu Ardahan-Kars karayolu ulaşıma kapandı.

Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara yansıdı Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara yansıdı

Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin oluşturduğu buzlanma ulaşımı aksatıyor. Yağış nedeniyle Ardahan-Kars karayolunun Çamlıçatak mevkiinde tır kaydı. Tırın kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Ekipler ise tırı çekmek için çalışma başlattı. Tırın yoldan kaldırılmasıyla yol, 1 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.