Ardahan’da 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ardahan’da etkili olan kar yağışı kenti tamamen beyaza bürüdü. Son birkaç gündür sağanak yağışların etkili olduğu Ardahan’da, dün başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Yağışlara bağlı olarak havaların da soğumaya başladığı kentte; evler, arabalar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Kentte sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önlerinin yanı sıra arabalarının üzerlerini temizlemeye çalıştı. Kara hazırlıksız çıkan bazı araç sürücülerinin de yolda ilerlemekte zorlandığı gözlemlendi. Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi sebebiyle çatıların saçaklarında buz sarkıtları oluşmaya başladı.

Yavuz Irmak, kar yağışının 2 gündür devam ettiğini söyleyerek, "Ardahan’da kar yağışı devam ediyor. Bazı yollar kapalı. Köylerde tipi ve fırtına etkili oluyor. Allah bizlere fırsat versin" dedi.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre; kar yağışı önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edecek, hava sıcaklığındaki düşüş de sürecek.