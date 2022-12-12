Ardahan’da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Ardahan’da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Ardahan’da kar yağışı başladı. Zaman zaman yoğunluğunu artıran kar yağışı sonucunda her yer beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışına en çok çocuklar sevinde. Okul bahçesinde kartopu savaşı yapan çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kar kalınlığının kent merkezinde 10 santime ulaştığı kentte vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerin önüne biriken karları temizlemeye çalıştı.

Karın yağışını dört gözle bekleyen çocuklar, ’’Kar yağdı ve çok güzel bir duygu. Kartopu oynayarak karın tadını çıkardık’’ dedi.