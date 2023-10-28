Ardahan’da gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 26 kuruluşa ait 200 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam maliyetinin 6 milyar 325 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla 2023 yılının dördüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. 2023 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yatırımcı kurum ve kuruluşların kentteki yatırım ve çalışmalarına ilişkin son verileri paylaşan Vali Çiçek, yatırım izleme raporlarına göre Ardahan’da 26 kuruluşa ait 200 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam proje tutarı 6 milyar 325 milyon 227 bin 927 TL’ olduğunu söyledi.

Bu projeler için önceki yıllarda 1 milyar 275 milyon 800 bin 803 TL harcama yapıldığını belirten Vali Çiçek, 2023 yılında ayrılan ödenek tutarı ise 651 milyon 949 bin 778 TL olduğunu, dönem sonuna kadar 468 milyon 421 bin 418 TL harcama yapıldığını kaydetti.

Vali Çiçek ayrıca, 26 kurum ve kuruluşa ait toplam 200 projeden ise devam eden projelerin 117, başlanamayan projelerin 35, biten projelerin 38, ihale aşamasında ki projelerin 10 adet olduğunu, bu projelerin 21’inin eğitim, 40’ının tarım, 23’ünün ulaştırma, 6’sının sağlık, 1’inin turizm, 23’ünün enerji ve 86’sınında diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.

Vali Çiçek, değerlendirmelerinin ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi.

Toplantı sonunda konuşan Vali Çiçek, “2023 yılının 4. Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısını yapmak üzere toplandığımız bugün sizlerden, ilimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı göz önünde bulundurularak ihalelerle ilgili yapacağınız hazırlıkları tamamlamanızı, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılmasını, özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları değerlendirip çalışma sezonu öncesinde çözüme yönelik iradeyi göstermenizi istiyor ve yeni yatırım döneminde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum.” dedi.