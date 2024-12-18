Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar, tipi ve fırtına sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkiinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2540 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapandı.
Olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyaran Karayolları yetkilileri, sürücülerden yanlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.
Kaynak: iha