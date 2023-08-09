Ardahan Ovası’nda güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu.

Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler Ardahan Ovası üzerinde bulunan Lezzeti kür alanında eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Ardahan’da güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu. Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler Ardahan Ovası’nın başlangıç noktasına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Seyrine doyulmayan bu manzarayı izleyen Zafer Kaya, Ardahan’ın kışı ayrı yazı da ayrı güzelliklere sahip. Bizde buraya gelerek ortaya çıkan gün batımı görüntüsünü izliyoruz. Kaya, ’’Batı sıcaklıklarla boğuşurken bizler bin 800 rakımlı Ardahan’da serin havanın tadını çıkartıyoruz ve şu anda yayla havası hakim. Serinlemek isteyenler buyursun gelsinler.’’ dedi.