Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında 5000 öğrenciye bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önderliğinde ‘El ele güvenli geleceğe projesi’ kapsamında stant açıldı. Ardahan Üniversitesini kazanarak kente gelen öğrencilerin terör ve suç faaliyetlerinden uzak tutulması amacıyla terör örgütlerinin eleman temin yöntemlerini ve diğer suç odaklarının mağdurlara yaklaşım stratejilerini anlatmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önderliğinde Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinin katılımıyla "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında Üniversite Yenisey Kampüsü yerleşkesinde bilgilendirme standı açıldı.

Hafta boyunca yaklaşık 5000 öğrenciye ulaşılarak Bilgilendirme ve Önleme faaliyetlerinde bulunan ekipler, özellikle yeni kayıt yapan öğrencilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.