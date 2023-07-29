Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Eğitime Destek Platformu (EDP) Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, kentte eğitimin kalitesini yükseltme adına yapılması gereken çalışma ve faaliyetler değerlendirildi. Vali Hüseyin Öner, toplantıda yaptığı değerlendirmede; eğitimin toplumların gelişmesinde, aydınlanmasında, yeniliklere ayak uydurulmasında oldukça önemli yer tuttuğunu söyledi.

Eğitimin gönül işi olduğunu da belirten Vali Öner, STK’lar, hayırseverler, iş insanları ve vakıfların işin içerisine dahil edildiğinde gelişimin daha ileriye taşınabileceğini kaydetti. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Kongre Binasında yapılan toplantıya, Vali Hüseyin Öner, Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcı, Vali Yardımcısı Şahin Demir, Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ertaç Baki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Kültür ve Turizm Müdür V. Uğur Dede, okul müdürleri, Eğitime Destek Platformu üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.