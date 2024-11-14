Ardahan’da soğuk hava etkili olmaya başladı. Kent merkezinde ağaçlar kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

Ardahan’da dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8,2 derece olarak ölçüldü. Göle ilçesinde ise sıcaklık eksi 12 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle kentte ağaç ve bitkileri kırağı tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ardahan’ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

"Damal eksi 7, Göle eksi 12, Hanak eksi 9, Posof eksi 5, Çıldır eksi 10."