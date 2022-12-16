Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ardahan’ın dış ticaret potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla düzenlenen dış ticaret eğitimleri sonrası sertifika almaya hak kazanan katılımcıları dış ticaret sertifikaları, Atatürk Konferans ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ardahan’ın dış ticaret potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla düzenlenen dış ticaret eğitimleri sonrası sertifika almaya hak kazanan katılımcıları dış ticaret sertifikaları, Atatürk Konferans ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.

Eğitim programı çerçevesinde ihracata açılmak için gereken asgari koşullar, ihracat mevzuatı, ihracat alacaklarının güvenli tahsili yöntemleri ve bankacılık işlemleri konularında uygulamalı bilgiler sunuldu. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası öncelikleri doğrultusunda Ardahan’ın ticaret hacminin artırılması, genç girişimcilerin dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi için düzenlenen eğitim 28,29,30 Kasım ve 1 Aralık 2022 tarihlerinde dört günlük teorik ve uygulamalı olarak ve ücretsiz şekilde verildi.

Eğitim programı ile Ardahan’da ihracat ithalat yapmak isteyen genç girişimcilere dış ticaret işlemlerini daha profesyonel yapmaları, işletmelerin rekabet güçlerinin artırılarak ürettikleri ürünlerin yurt dışı pazarlara açılması ve özellikle Ardahan’ın ihracat kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Katılımcılar sertifikalarını Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci ile Serhat Kalkınma Ajansı Ardahan Koordinatör Vekili Utku Hakan Bacaksızoğlu’nun elinden aldı.