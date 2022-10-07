Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle depremi sonrası ağır hasarın oluştuğu Çullu, Esenyayla ve Küçükaltunbulak köylerinde incelemelerde bulundu. Köylerde toplam 651 çadır kurulduğunu belirten Vali Öner, "Yıkılan ahırların yerine iklim şartlarına uygun termal çadırlar kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle depremi sonrası ağır hasarın oluştuğu Çullu, Esenyayla ve Küçükaltunbulak köylerinde incelemelerde bulundu. Köylerde toplam 651 çadır kurulduğunu belirten Vali Öner, "Yıkılan ahırların yerine iklim şartlarına uygun termal çadırlar kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Balçeşme köyündeki koordinasyon merkezinde kurum müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Göle ilçesinde 27 Eylül günü saat 17.08’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Öner, Çullu ve Küçükaltunbulak köylerinde ilk kurulan ahır çadırları inceledi. Depremden etkilenen vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Öner, konteyner kurulumunun devam ettiğini söyledi. Öner, "Yaptığımız çalışmaları yerinde gözlemlemek üzere buradayız. Bundan önce de değerlendirme toplantısı yaptık. Özellikle ahır çadırların kurulumuna hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Kışın ağır geçtiği bölgede iklim şartlarını göz önünde bulundurmak zorunda olduklarını söyleyen Vali Öner, "Bu nedenle hassas davranmak zorundayız. İklim şartları diğer illerden farklı. Ahırlar için şartlara uyma anlamında hassas davranıyoruz. Yeni talep ve önerileri değerlendiriyoruz. Devlet olarak vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

651 çadır kuruldu

İlk günden itibaren vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığına vurgu yapan Vali Öner, "Yaşanan deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, diğer birimlerimiz bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Can kaybının yaşanmadığı afet sonrası konutları riskli olan ve çadır talep eden aileler için 651 çadır kurulumu yapıldı. Ekipler ilk günden itibaren çadır kurmaya başladı. Toplamda köylerimizde 651 çadır kuruldu" dedi.