Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Ardahan’da hatıra ormanı oluşturuldu.

Ardahan Valiliğince, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Çamlıçatak Şehitlik Ormanlığı’nda "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" adında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Programa katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve diğer yetkililer, burada depremzede vatandaşlar ile birlikte fidan dikti, dikilen fidanlara can suyu verdi.

Vali Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Nevruz ve 21 Mart Dünya Ormancılık Günü olduğunu hatırlattı. Depremde hayatını kaybedenleri anmak ve unutmamak için toplandıklarını belirten Öner, "Devletin tüm kurumları halkla birlikte depremde dayanışma örneği gösterdi. Buna devam edeceğiz. Bugünkü bu çalışmada bunlardan birisi. Zor zamanlarda ne kadar çabuk bir araya geldiğimizin göstergesidir bunlar Bu şekilde anmış olacağız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı. Onları unutmayacağız." dedi.

Depremzede İrem Bellibaş da etkinliğin çok iyi olduğunu belirterek, "Havası temiz ve güzel bir ortamda böyle bir etkinlikten mutlu olduk." ifadelerini kullandı.