Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 50 artçı deprem gerçekleştiğini açıkladı.

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 50 artçı deprem gerçekleştiğini açıkladı.

5 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara neden olduğu Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca ve Toptaş köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Deprem sonrasında bölgede Erzurum, Kars AFAD ekipleri ve Türk Kızılayı tarafından bir ikram aracı ile 9 personel görevlendirildi. Çullu köyünde cami minaresi yıkılırken, çok sayıda evde göçük ve çatlaklar meydana geldi. AFAD ekipleri köylerde çadırlar kurarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışırken, Kızılay ekipleri tarafından depremzedelere sıcak yemek dağıtıldı.

Çok sayıda ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği depremde, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan da telef oldu. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla havanın soğuduğu Ardahan’da vatandaşların tedirgin bekleyişi devam ediyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla 50 artçı deprem olmuştur. 112 Acil Çağrı Merkezine toplamda 60 ihbar ulaşmıştır. 112’den alınan bilgilere göre depremde 2 evin duvarı çökmüş, 3 kişi yaralanmıştır. Bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek üzere Başkanlığımızın yanı sıra Erzurum ve Kars AFAD İl Müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. Türk Kızılayı tarafından bir ikram aracı ile 9 personel bölgede görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.