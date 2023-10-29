Ardahan’da Cumhuriyet bayramı Vali Hayrettin Çiçek’in makamında tebriklerin kabulü ile başladı. Çeşitli etkinliklerle devam etti.

Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı karla karşılayan Ardahan’da bu sefer güzel ve sıcak bir hava hakimdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek bir konuşma yaptı.

Çiçek konuşmasında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, Cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur.” dedi.

Vali Çiçek daha sonra şunları söyledi:

’’Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, öncelikle tüm halkımızın ve kahraman milletimizin 100. yıl coşkusunu kutluyorum.

Bilindiği gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, Cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve bunun sorumluluğunu yüklemiştir. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. Cumhuriyet ile birlikte Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz gelişen ve kalkınan bir “dünya devleti” olmanın kıvancına erişmiştir. Bugüne geldiğimizde ülkemiz, her alanda ortaya koyduğu başarılarla, “Türkiye Yüzyılı” hedefine kararlı adımlarla yürüyüşünü sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 2023 vizyonu Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcıdır.’’

Vali Hayrettin Çiçek’in konuşmasının ardından şiirler okundu, türküler seslendirildi. Komandoların silahlı gösteri yaptığı törende, halk oyunları gösterileri sunuldu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin de verildiği kutlama programı geçit töreni ile sona erdi.

Programlara Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Vali Yardımcıları Şahin Demir, Yakup Papaker, kurum müdürleri, Şehit aileleri ve Gaziler, Siyası Parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.