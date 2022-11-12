Düzce depremi yıldönümünde saat 18.57’de, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ardahan’da da deprem tatbikatı yapıldı.

Düzce depremi yıldönümünde saat 18.57’de, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ardahan’da da deprem tatbikatı yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan deprem ve afet tatbikatı Ardahan’da Öğretmenevinde gerçekleştirildi. İl protokolünün de katıldığı tatbikatta Öğretmenevinde vatandaşlar temsili depremin başlaması ile çök-kapan-tutun talimatlarını yerine getirdi. Tatbikat öncesinde AFAD yetkilileri, tatbikata ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in de katıldığı tatbikat ile Öğretmenevinde deprem anonsu yapıldı. Öğretmenevinde bulunan vatandaşlar ve il protokolü aynı anda çök-kapan-tutun talimatlarını yerine getirdi. Tatbikat sonrasında değerlendirmede bulunan Vali Öner, "Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ardahan’da ada deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Burada amaç, afet ve acil durumlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anmak. Afet ve acil durumlarda: deprem sırası ve sonrası durumlara ilişkin doğru davranışlara hazırlıklı olmaktır amacımız. Söz konusu etkinlik 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümü ve depremin meydana geldiği saat olan 18.57 sularında Ardahan’da gerçekleştirdik. Bu vesile ile Düzce depremi ve diğer felaketlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah felaketleri ülkemizden uzak tutsun. Ülkemizde yerleşim yerlerinin büyük bir çoğunluğunun fay hatları üzerinde olduğu gerçeğini göz önüne aldığımızda hazırlıklı olmamız gerektiğini görüyoruz. Deprem öldürmez, bina ve insanların tedbirsizliği öldürür. Bu uygulamalar ile afet ve deprem farkındalığını artırarak daha hazırlıklı bir toplum yapısına erişmeyi hedefliyoruz’’ dedi.