Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaçlar ve bitkiler, güzel görüntüler sundu.

Ardahan kent merkezinde, yüksek kesimlerdeki dağların zirvelerine kar yağmasının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında seyretmeye başladı. Gece saatlerinde Ardahan’da termometreler eksi 7,4’ü gösterdi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Ardahan’da soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde kırağı oluştu.

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