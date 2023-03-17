Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ’’Ardahan birinci derecede deprem bölgesinde olmasa da ilimizde gerekli tedbirleri almaya başladık. Onun için ilk deprem dayanıklılık testini belediye hizmet binasında yaptık’’ dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından özellikle eski binalarda yaşayan vatandaşların çoğu, binasının sağlam olup olmadığını merak etmeye başladı. Başta büyükşehirler olmak üzere fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşlar depreme karşı bina dayanıklılık testi yaptırmak için arayışlara girdi. Binasının riskli olduğunu düşünen veya depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak bu testi yaptırabiliyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören illerimize ilk günden itibaren Belediyemiz ölçekleri dahilinde üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Başkan Demir, ’’Fen işleri, arama kurtarma ekipleri, itfaiyemiz, cenaze aracımız, sıcak yemek dağıtma aracımız ilk günden itibaren bölgede hizmet vermeye başladı. Ardahanlıların büyük duyarlılığı ile oluşturduğumuz 4-5 TIR ihtiyaç malzemelerini hem direkt olarak hem de AFAD aracılığıyla bölgeye gönderdik. Yakın zamanda da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa kurmuş olduğumuz Kavurma fabrikasından çıkan ilk ürünleri henüz satışa sunmadan deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza gönderdik. İlk etapta bir ton üretmiş olduğumuz kavurmanın tamamını gönderdik ve üretim sürdükçe de göndermeye devam edeceğiz’’ dedi.

"Ardahan Belediyesi harekete geçti, ilk deprem dayanıklılık testi Belediye hizmet binasına yapıldı"

Ardahan birinci derecede deprem bölgesinde olmasa da kentte gerekli tedbirleri almaya başladıklarını söyleyen Başkan Demir, ’’Ardahan’da ilk deprem dayanıklılık testini belediye hizmet binasında yaptık. Şu anda bulunduğumuz yerde başkanlık makamındaki odamız. Hem Karot hem de kirişlerden alınan numuneler tahlile gönderildi. Bu işlem pahalı bir işlem ve vatandaşlarımızın talebi olursa belediye olarak gerekli yardımı yapmaya hazırız. Vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmak için ya bünyemizde böyle bir laboratuvarı kurmak icab eder ya da büyük şerilerimizden destek alarak bir ekip oluşturp vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü deprem artık ülkemizin dün de gerçeği idi, bugün de, yarını da. Deprem ülkemizin bir gerçeği ve bu depremle yaşamaya alışmak zorundayız. Bize düşen gerekli tedbirleri almak ve almaya da devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.