Ardahan’da bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmaların ve alınan tedbirlerin anlatıldığı "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Ardahan’da bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmaların ve alınan tedbirlerin anlatıldığı "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Öner, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Vali Öner, ’’Bağımlılık toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit ediyor. Beden ve ruh sağlığını, toplumun yapısını bozan küresel bir halk sağlığı sorunu olan ve toplumda yıkıcı sonuçlar doğuran bağımlılık probleminin ortadan kaldırılabilmesi için kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşın iş birliği yaparak bağımlılıkla mücadele etmesi gerekiyor’’ dedi.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ulaş Şentürk tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar ile ilgili sunum yaptı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in, bağımlılıkla mücadele konusunda çalışan tüm kurum-kuruluş temsilcilerine teşekkür ettiği toplantı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Vali Yardımcısı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutani Albay Ramazan Yiğit, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.