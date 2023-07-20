Ardahan’da kendiliğinden 108 bin 512 adet kök hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonda kendiliğinden Hint keneviri yetiştiğini belirlendi. Bölgeye çağırılan ilçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, 108 bin 512 kök Hint kenevirini sökerek bir noktada topladı. Hint kenevirleri, daha sonra burada yakılarak imha edildi.

İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada ’’Uyuşturucu ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.’’ denildi.