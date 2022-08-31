Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Valilikçe kabul töreni düzenlendi.

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Valilikçe kabul töreni düzenlendi.

Ardahan Asker Gazinosu’ndaki programa Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Öner, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıldönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öner, "30 Ağustos Zaferi ile milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik iç ve dış tehditleri bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir. Sultan Alparslan’ın 1071 Malazgirt Zaferiyle ayak bastığımız vatanımızın tapusu 30 Ağustos zaferi ile tescillenmiştir. Milletimiz, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu mücadelelerin sonucunda kazanılan bağımsızlığını koruyacak ve asla kimseye boyun eğmeyecektir."

Öner, daha sonra beraberindekiler ile hazırlanan pastayı kesti.