Zafer Bayramı özel konseri ile Ardahanlılar bayram coşkusunu Milli Egemenlik Parkında doyasıya yaşadı.

Büyük Zafer kutlamaları, 30 Ağustos sabahı resmî törenle başlayıp gün boyunca devam etti. Zafer coşkusu, sevilen sanatçı Oğuz Aksaç’ın konseri ile devam etti. Konsere, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir ve binlerce Ardahanlı katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü Yıldönümünde Oğuz Aksaç Milli Egemenlik Parkında sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ile şarkılara eşlik etti. Konserde konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Büyük Taarruz, mazlumların muktedirler karşısında duruşunun simgesidir” dedi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.