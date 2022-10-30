Ardahan Valiliği Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenledi.

Ardahan Valiliği Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona Ardahan Valisi Hüseyin Öner eşi Zehra Mine Öner, Ardahan Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve davetlilerin katıldığı törende Cumhuriyetin 99’ncu yılı anısına pasta kesildi.

Törende konuşan Vali Hüseyin Öner, "Asra yaklaşan tarihiyle milletimizin kültüründe iyice kök salan Cumhuriyet, tarihimizdeki en önemli zihniyet ve hukuk değişimlerinden biridir." dedi.

Vali Öner konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği bu güzel vatan, insanlık onuruna en çok yakışan Cumhuriyet Rejimi ile süslendikten sonra bugünlere gelinceye kadar, ülkemiz sanayi, üretim, turizm, sosyal hayat ve benzeri birçok alanda çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Cumhuriyet ve Demokrasimizin milletimize açtığı yeni ufuklar ve insanımızın gayretleri ile inşallah Avrupa da ve Dünya da çok daha fazla söz sahibi olacağız. Bize bugünlerin onurunu yaşatan Cumhuriyete sahip çıkıp, onun getirdiği değerlerin kıymetini bileceğiz, gelecek nesillere Cumhuriyet sevgisi aşılayacağız. Cumhuriyete ve Vatana hizmeti geçen herkesi, başta Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, rahmetle ve saygıyla ve tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet coşkusunu sizlerle paylaşmaktan, fazilet rejimi Cumhuriyetin bir ferdi ve bu ülkenin bir vatandaşı olma onurunu taşımaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğumu ifade ederek, Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."