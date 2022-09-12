2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Ardahan’da bin 362 öğretmen ve 16, bin 21 öğrenci dersbaşı yaptı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Ardahan’da bin 362 öğretmen ve 16, bin 21 öğrenci dersbaşı yaptı.

Eğitim öğretimin başladığı İlköğretim Haftası, Ardahan’da eşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve beraberindeki öğrencileri makamında kabul eden Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ardından İnönü İlkokulunda düzenlenen kutlama programına katıldı. Programda günün önemini anlatan konuşma yapılarak, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine 4. sınıf öğrencileri tarafından hoş geldin karşılaması yapıldı. Programda Vali Öner, dersliklere girerek 1. sınıf öğrencilerini okula başlamaları dolayısıyla tebrik edip, çikolata ikramında bulundu.

Programda konuşan Vali Öner, ’’Yeni bir eğitim-öğretim yılına başladığımız bugün büyük bir coşku ve heyecan içerisindeyiz. Yeni eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, ülkemize ve tüm insanlığa yararlı, vatanını, milletini seven ve onu daima yüceltmeye çalışan bireyler olarak yetişmeleri, ilköğretimden itibaren başlayan eğitim öğretim süreci ile başlar. Bu sebepledir ki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ’İlköğretim davası insan olma, millet olma davasıdır’ sözü ile ilköğretimin hayati önemini vurgulamıştır. Eğitimin önemini anlamış, eğitimde başarıya ulaşmış milletler, bugün dünyayı yöneten konumundadırlar. Eğitimde geri kalmış milletler ise bugün dünya kamuoyunun ibretle seyrettiği gibi gelişmiş milletlerin sömürgesi olmaktan öteye gidememişlerdir. Kıymetli öğretmenler, değerli misafirler, toplumun ve ülkenin geleceğini inşa ettiğimiz eğitim-öğretim faaliyeti, kamu hizmetleri içerisinde en önde gelen faaliyetlerdendir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bu sebepledir ki; ülkemizde son yıllarda eğitim alanında çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak okul öncesi eğitimde okullaşma oranı artmış, fiziki yeterlilik en üst seviyeye çıkarılmış, öğrenci sınıf ortalamaları oldukça düşürülmüş, etüt merkezleri, laboratuvarlar, spor alanları vb. uygulamalar ile eğitim kurumlarımız her türlü donanıma kavuşturulmuştur. Yine eğitimde teknolojinin kullanılması ile birlikte bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, iletişim teknolojisi ile mesafeler kısaltılmıştır. Bu gelişmelerin dışında eğitimin nitelik kısmı ile ilgili çalışmalar yapılmış, bilgiye ulaşmayı bilen, hayat boyu öğrenmeyi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek temel hedefimiz haline gelmiştir. Devletimiz işte bu anlayıştan yola çıkarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 hedefleri doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun bir biçimde yetişmeleri için bütün imkânları seferber etmektedir" dedi.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli eğitim alabilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Öner, şöyle devam etti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizde okullarımızı eğitim-öğretime en iyi şekilde hazırladık. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli eğitim alabilmeleri için tedbirlerimizi aldık. İlimizde 10 bağımsız anaokulu, 91 anasınıfı, 78 ilkokul, 56 ortaokul ve 26 lisemizde toplam 16 bin 921 öğrenci ve bin 362 öğretmen ders başı yapacaktır. İlimiz eğitim altyapısı, eğitim-öğretim kadrosu, fiziki yeterlilik ve altyapı konularında iyi bir noktadadır. Bütün bu olumlu tablonun oluşmasında emeği, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyor, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Etkinliklere Vali Hüseyin Öner’in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Baro Başkanı Av. Murat Yolcu, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.