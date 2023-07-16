Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin yıldönümünde, Ardahan’da "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. Vatandaşlar, yürüyüşün ardından ’Demokrasi Nöbeti’ tutmaya başladı.

Ardahan Valiliği önünde akşam saatlerinde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Milli Egemenlik Meydanı’na yürüyüşe geçti. Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik, Kuran’ı Kerim tilaveti ile devam etti. Etkinliğe Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Hüseyin Öner, 15 Temmuz’da "Türkiye Yüzyılı" kahramanlarını anmak için toplandıklarını söyleyerek,

’’Yüze milletimizin yüzyıllar boyu ilmek ilmek dokuduğu ve şehit kanıyla alınmış bu vatanı işgal etmek, sömürge yapmak ve rengini şehit kanının kırmızısından alan bayrağımızı bu semalardan indirmek için 15 Temmuz 2016’da küresel küresel istilacı güçler ve içimizdeki işbirlikçi FETÖ’cü hainler alçak bir darbe teşebbüsüne kalkıştılar. Bu Hain kalkışma devletimizin geleceğini küresel dış güçlere teslim ve işgale zemin hazırlamayı amaçlıyordu. O gece ülkemizi, milletimizi, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yok etmek isteyen ve tüm devlet kurumları ile birlikte silahlı kuvvetler içerisinde yuvalanmış olan bu asker suretli vatan hainleri ve diğer hain unsurlar milletin parasıyla alınan silahları, milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza, milletin kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, devletin güvenlik kurumları ile birlikte bu aziz ve cefakar millete doğrultarak kanlı bir darbe kalkışmasında bulunmuşlardır. Vatanımızın bütünlüğüne, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim milletimizin tıpkı Çanakkale’de ve Kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi kahramanca bir duruş sergilemesiyle püskürtülmüştür. Tankların, Uçakların, tüfeklerin karşısına imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen kahraman milletimiz cesareti ve dik duruşuyla tarih yazmıştır’’ dedi.

Anma kapsamında "Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Etkinlik, şiir ve ilahi okunması ile video gösterileriyle devam etti.