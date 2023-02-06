Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde devam etti. Kar yağışıyla birlikte, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Merkezde 11 ve Çıldır ilçesinde 2 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor.