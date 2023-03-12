Ardahan’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 102. yıldönümünü kutlama ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve şiirler okundu. Programın ardından Vali Vekili Şahin Demir ve protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Mücadelesini anlatan resim sergisini gezdi.

Programa Vali Vekili Şahin Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, Emniyet ve Jandarma mensupları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.