Ardahan’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Ardahan’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. Yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Ardahan’da da resmi tören ve program düzenlendi. Valilik binası önünde başlayan törende Atatürk Anıtı’na Valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelengi bırakıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Protokol üyeleri Valilik binası önünde saygı duruşunda bulundu.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.