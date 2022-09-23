Ardahan Vakfı Başkanı Celil Ünlü, ’’Ardahan’da yapmayı planladığımız saat kulesi kentin simgesi haline gelecek ve yıllara meydan okuyacak bir mimariye sahip olacak’’ dedi.

Ardahan Vakfı Başkanı Celil Ünlü, ’’Ardahan’da yapmayı planladığımız saat kulesi kentin simgesi haline gelecek ve yıllara meydan okuyacak bir mimariye sahip olacak’’ dedi.

Ardahanlı iş adamları tarafından 2012 yılında kurulan Vakıf, sanat, kültür ve eğitim alanında birçok projeye imza attı. Vakıf Başkanı Celil Ünlü, 2021 yılında duyurdukları Saat Kulesi projesinin tamamlandığını ve yer belirleme aşamasına gelindiğini söyledi.

Ünlü, “Cumhuriyet dönemini anımsatan bir mimariye sahip olacak kuleyi Ardahan’a yapıyoruz. Mimari, taslak, statik ve inşaat çalışması bitti. Yer gösterilmesi durumunda yapımına başlayacağımız bir yapı haline geldi. Temelini 19 Mayıs 2023 tarihinde atmayı hedefliyoruz” dedi.