Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni aile hekimliği yönetmeliği ile ilgili, yönetmeliğin getirdiği yenilikleri ve sağlık hizmetlerine katkılarını anlattı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, aile hekimliği sisteminin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Askeroğlu, ’’Sağlık hizmetlerinin ilk kapısını vatandaşımıza açan aile hekimlerimizin, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırma noktasında kritik bir rolü var. Bu yönetmelik hem vatandaşlarımıza hem de aile hekimlerimize büyük fayda sağlayacak’’ dedi.

Askeroğlu, bakanlık tarafından yapılan değişiklikle, aile hekimine kayıtlı nüfusu 3 bin 500’e düşürerek hekimin kendisine kayıtlı kişilerin sağlıkla ilgili bütün parametrelerini takip etmesini sağladığını söyledi.

Aile hekimi başına düşen nüfusun 3500’e düşürülmesi ile kentte en az 3 yeni aile hekimliği birimi açmayı planladıklarını ve bununla da vatandaşların aile hekimlerine erişimin kolaylaşacağını söyleyen Askeroğlu, ’’Bu sayede vatandaşların gereksiz yere hastane ve acil servis yeşil alanlara gitmelerine ihtiyaç kalmayacaktır. Vatandaşlarımız kayıtlı olduğu aile hekimlerine yılda en az 2 kez ziyaret etmeli ve genel sağlık muayene ve taramalarını yapmaları gerekmektedir. Bu sayede çıkabilecek ciddi bir hastalıkları zamanında tespit edilmiş ve tedavileri de bu sayede hızlıca başlanmış olacaktır. Bu amaç doğrultusunda aile sağlığı merkezlerinde bir çok laboratuvar tetkiklerin yapılması da yine bu yönetmelik sayesinde sağlanmış oldu. Vatandaşlarımız rutin olarak takip ve tedavi amacıyla tahlillerini kayıtlı olduğu aile hekimlerine giderek yaptırabilecekler. Vatandaşlarımız, aile hekimlerinin muayene, takip tedavi ve gerek duymasında uygun branşa sevk etmesi sayesinde ciddi hayati risk teşkil edebilecek hastalıklara zamanında müdahale edilmiş olacaktır. Ardahan il genelinde 14 aile sağlığı merkezi ve buna karşılık 36 aile hekimliği birimi bulunmakta. Yakın zamanda açılacak 3 yeni birim ile bu sayıyı 39’a çıkartacağız. Ayrıca gerek il merkezi gerekse de Göle ilçesi Köprülü beldemizde yeni aile sağlığı merkezi hizmet binalarımızın ihalesini yapıp yeni yatırım programına almayı planlamaktayız’’ dedi.