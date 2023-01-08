Ardahan il göç kurulu toplantısı Vali Hüseyin Öner Başkanlığında yapıldı.

Ardahan il göç kurulu toplantısı Vali Hüseyin Öner Başkanlığında yapıldı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili Göç Müdürlüğü personelince sunumun yapıldığı toplantıda, Ardahan’da ikamet eden yabancı uyruklu kişiler, geçici koruma çerçevesinde yaşayan Suriye uyruklu kişiler ve kolluk kuvvetleri tarafından tespiti yapılan düzensiz göçmenlerle ilgili konular tüm detayları ile ele alındı.

Vali Hüseyin Öner Başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit ve ilgili kurum müdürleri katıldı.