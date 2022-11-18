Ardahan’da kentin sorunlarını tespit ederek doğru ve uygulanabilir çözümlere ulaşmak hedefiyle düzenlenen "Şehir Çalıştayı" başladı.

Ardahan’da kentin sorunlarını tespit ederek doğru ve uygulanabilir çözümlere ulaşmak hedefiyle düzenlenen "Şehir Çalıştayı" başladı.

Aşık Şenlik Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Vali Hüseyin Öner, ’’Gerçekleştirilen bu çalıştayla birlikte buraya katılan ve destek veren akademisyenler, iş insanları ve sektör temsilcilerinin özverili çalışmaları ile ilimizin ve bölgemizin tanınırlığı daha da artarak gizli potansiyelleri gün yüzüne çıkacaktır’’ dedi.

Vali Öner, "Sınır kenti ilimiz stratejik konumuyla Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı konumundadır. Ardahan 1069 yılında Alparslan’ın fethiyle Türk yurdu olmakla birlikte, geçmişten günümüze çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ilimizdir. Her medeniyetten izler taşıyan Ardahan bu izleri günümüze kadar korumuş, her biri tarihin ve kültürün temsilcisi olan bu izler turizmin ve ticaretin gelişim göstermesi ile birlikte kısmen tanınır hale gelmiştir. Ardahan önemli enerji hatlarının Türkiye’ye giriş yaptığı ilk noktadır. 2 kara ve bir demiryolu hattı olmak üzere ilimizde 3 sınır kapısı bulunmakta. Stratejik yönden büyük bir önemi olan Ardahan tarımsal ve hayvansal üretim anlamında da büyük bir potansiyele sahiptir. Şehrin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup ilin zengin potansiyeli sayesinde organik süt ve süt ürünleri anlamında ülkenin gıda sektörüne büyük katkılar sağlamaktadır. Başta kaşar peyniri olmak üzere, tereyağı, balı, kazı ve coğrafi işaret tescilli ürünler ile tüm Türkiye’ye hitap etmektedir. Ardahan’ın stratejik önemi, coğrafi konumu, tarım ve hayvancılık alanındaki yüksek potansiyeli gelecek vaad eden turizm potansiyeli ile birlikte diğer sektörlere yönelik olarak da valiliğimiz ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarımız, diğer meslek kuruluşlarımız hep birlikte muhtelif projeleri uygulama ve çalışmalar yapmak suretiyle şehrimize değer katma gayretindeyiz" dedi.

Bu çalıştayla birlikte bölgenin tanınırlığı ve şehrin gizli potansiyellerinin gün yüzüne çıkarılmasının amaçlandığını söyleyen Vali Öner, "Şüphe yok ki tüm kesimlerin bir araya geldiği kalkınmanın ve gelişmenin bölgesel düzeyde ele alınacağı akademik düzeyde çalışmalar daha sağlıklı, uygulanabilir projeleri üretmeyi ve temin edilecek koordinasyonla birlikte şehrimizin potansiyellerini harekete geçirecek ekonomik ve sosyal gelişmelere vesile olacak önemli adımların atılmasını sağlayacaktır. Gerçekleştirilen bu çalıştayla birlikte buraya katılan ve destek veren akademisyenler, iş insanları ve sektör temsilcilerinin özverili çalışmaları ile ilimizin ve bölgemizin tanınırlığı daha da artırılarak gizli potansiyelleri gün yüzüne çıkacaktır’’ diye konuştu.

Çalıştaya Ardahan Valisi Hüseyin Öner, akademisyenler, iş insanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.