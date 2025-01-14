Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan’ı kırağı kapladı. Soğuk hava nedeniyle eşya ve ağaçlar kırağı tuttu.

Ardahan’da dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Göller, akarsu ve dereler buz tutarken bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Vatandaşların dışarıya bıraktığı askılıklar donarken kırağı görsel şölen de oluşturdu.

Ardahan’da bir haftadır etkili olan soğuk havanın etkisiyle buzdan sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde, geceleri yaşanan soğuklar nedeniyle oluşan kırağı ağaçları süslerken, araçların kapı kolları, dikiz aynaları ve askılıklarının buz tutması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan’da ise eksi 15 derece olarak ölçüldü.