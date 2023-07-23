Ardahan Fen Lisesi öğrencileri, 2023 YKS sınavında büyük bir başarı elde etti.

Ardahan Fen Lisesi öğrencileri başarılarıyla öğretmenlerini ve ailelerini gururlandırdı. Okul Müdürü Aşkın Hüseyinoğlu, öğrencilerinin planlı ve güçlü akademik çalışmaları sonucu bu başarıyı elde ettiklerini söyledi.

Hüseyinoğlu, kaliteli insan yetiştirme vizyonuyla çıktıkları bu yolda öğrencilerinin elde ettikleri başarı ile gurur duyduklarını belirterek, “Emeği geçen yönetici, öğretmen, tüm çalışanları kutluyor, 2023 mezunlarımıza yeni yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.