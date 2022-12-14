Ardahan Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle alarma geçti.

Ardahan Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle alarma geçti.

Ardahan’da iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte harekete geçen belediye ekipleri, gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırımlarda da temizlik çalışması başlattı. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, küreme ve tuzlama çalışmalarını gece boyu sürdürdü.