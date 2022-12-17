Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediyeye ait hayvan barınağını ziyaret etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediyeye ait hayvan barınağını ziyaret etti.

Başkan Demir, hayvan barınağını yerinde inceleyerek yapılan çalışmaları, hayvanların sağlık durumları ve bakımı hakkında bilgi aldı. Özellikle yavru köpeklerle yakından ilgilenen ve seven Başkan Demir, daha fazla özen gösterilmesi konusunda talimat verdi.

Doğal yaşam alanlarını gezerek hayvanların sağlık durumu ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Başkan Faruk Demir, soğuk kış aylarında bu dostlarımıza bakmanın sorumluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, ’’Barınaktaki hayvanların yiyecek ve içeceği sürekli temin ediliyor. Kardı, kıştı, soğuktu, imkansızdı da hayvanlarımız aç ve susuz kaldı asla dedirtmiyoruz’’ dedi.

Duyarlı her kesimden yiyecek konusunda destek aldıklarını ifade eden Başkan Demir, ’’Belediyemize ait hayvan barınağında ki hayvanların yiyecek ve içecekleri sürekli temin ediliyor. Tugay Komutanlığında, hastanede, öğretmen evinde ve lokantalarımızdan arta kalan yemekleri toplatarak hayvanlarımıza veriyoruz. Bunun yanında özellikle HAYTAP ve Derin Mermerci bize sürekli mama desteğinde bulunuyor. Yaşamı birlikte paylaştığımız canlarımız için yiyecek temininde bizlere yardımcı olan bu duyarlı kesime teşekkür ediyorum. Kardı, kıştı, soğuktu, imkansızdı da hayvanlarımız aç susuz kaldı asla dedirtmiyoruz. Göreve geldiğimizde sokak hayvanları için Kars Kafkas Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalamıştık. Her ay 200’e yakın köpeğimizin kısırlaştırmalarını yaptırdık. Artık kısırlaştırma işlemini kendimiz yapıyoruz. Hasta olup burada tedavi ettiremediğimiz hayvanlarımızı da yine Kars’a araçlarımızla götürerek tedavi ettiriyoruz. Mama desteğinde bulunan HAYTAP’a, Derin Mermerci’ye, Ardahan Doğa Korumaya ve hayvan severlere de çok teşekkür ediyorum. Mama ve kulübe konusunda çok ciddi destekleri oldu. Hayırseverlerimizden 10 ton mama desteği müjdesini aldık. Önümüzde ki günlerde ilimize getirilecek. İlçelerimizde de çok eksikliklerimiz var, mamalarımız arta kalırsa ilçelerimize de göndereceğiz. Duyarlı herkesten mama desteği bekliyoruz’’ diye konuştu.