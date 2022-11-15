Ardahan Belediyesi, 5 Mayıs tarihinde Belediye Başkanları Sözleşmesini (Covenant of Mayors) imzalayarak 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını yüzde 55 azaltım taahhüdünde bulundu.

Ardahan Belediyesi, 5 Mayıs tarihinde Belediye Başkanları Sözleşmesini (Covenant of Mayors) imzalayarak 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını yüzde 55 azaltım taahhüdünde bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde Avrupa Birliği stratejilerine uygun olarak sera gazı azaltım ve iklim uyum hedeflerini gözden geçirerek Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, SECAP (Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı) çerçevesinde Ardahan’ın iklim değişikliğine dirençli hâle gelmesinin ve çevre bilincine katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Başkan Demir, “Daha temiz, daha güzel ve daha yeşil bir Ardahan hedefimiz için önümüzdeki süreçte tüm paydaşlarımızın katkılarınızı bekler ve şimdiden şükranlarımızı sunarız. İklim değişikliği ile mücadelemizde bizimle birlikte olan Ardahan halkına teşekkür eder, bu planın şehrimiz için hayırlı olmasını dileriz” dedi.