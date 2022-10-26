Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberindeki belediye meclis üyeleri ve bütün birim müdürleriyle birlikte Halil Efendi Mahallesinde yapımına başlanan “Engelli Çocuklar Oyun Parkı” inşaatı temel atma törenine katıldı. Kar yağmadan önce bitirilmesi beklenen oyun parkı, Ardahan’da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberindeki belediye meclis üyeleri ve bütün birim müdürleriyle birlikte Halil Efendi Mahallesinde yapımına başlanan “Engelli Çocuklar Oyun Parkı” inşaatı temel atma törenine katıldı. Kar yağmadan önce bitirilmesi beklenen oyun parkı, Ardahan’da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Ardahan’da bir ilk olacak

Ardahan Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından ‘Engelleri Birlikte Aşalım’ projesi çerçevesinde hazırlanarak hayata geçirilen engelli çocuklar oyun parkı ve sosyal alan için inşaat çalışmalarına başlandı. Ardahan’ın tarihi bakımdan en eski mahallesi olan Halilefendi mahallesinde inşaatı süren oyun parkı için yapılan temel atma töreninde Başkan Faruk Demir, CHP’li belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de hazır bulundu.

Proje, türkiye’de dereceye girdi, ödül kazandı

Butona basarak beton atılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Faruk Demir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Değerli hemşehrilerim, burası Ardahan’ın ilk kurulduğu mahalle olan Halilefendi mahallesi. Bu alan üzerinde daha önceleri şehrimiz için kullanılan su depoları yer almaktaydı. Ancak su depolarımızı farklı yerlere taşımamız neticesinde burası bomboş olarak duruyordu, değerlendirmek istedik. Kurumumuz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yaptığı bir çalışmayla, daha önce Ardahan’ımızda olmayan engelliler için park yapımı başladı. Geçen yıl Türkiye Belediyeler Birliği tarafından açılan bir yarışmada Türkiye’deki bin proje içerisinde bizim bu projemiz ilk 10’a girdi. Ve bu projemiz ödül kazandı. Aynı zamanda bu yapılan park, Halilefendi mahallemizin merkezinde bulunan ilk ciddi park olma niteliği de taşıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, belediye meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah kar yağmadan tamamlayacağız.”