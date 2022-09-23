Ardahan Belediyesi ARBEL ekipleri, şehir merkezi ve mahallelerde devam eden kaldırım onarım, yenileme ve bordür taşı döşeme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kent halkının memnuniyetini ön planda tutan Belediye Başkanı Faruk Demir, yapılan tüm çalışmaları sahada titizlikle inceliyor, ekiplere gerekli uyarılarda bulunuyor.

Ardahan Belediyesi ARBEL ekipleri, şehir merkezi ve mahallelerde devam eden kaldırım onarım, yenileme ve bordür taşı döşeme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kent halkının memnuniyetini ön planda tutan Belediye Başkanı Faruk Demir, yapılan tüm çalışmaları sahada titizlikle inceliyor, ekiplere gerekli uyarılarda bulunuyor.

Sonbahar mevsiminin başlamasıyla beraber çalışma temposunu gitgide artıran ARBEL ekipleri, Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatları çerçevesinde kentte ihtiyaç duyulan bölgelerde hem kaldırımları onarımdan geçirip yeniliyor hem de bordür taşı döşeme işlemleri gerçekleştiriyor. Ekipler, sağanak yağışlara karşın son günlerde Kaptanpaşa Mahallesi ve Kongre Caddesinde hummalı bir şekilde ter döküyor.