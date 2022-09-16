Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 15 Eylül Atatürk’ün Sinop’a gelişi kutlama etkinliklerinde Sinoplulara unutulmaz bir konser verdi. Konserden elde edilen gelirin ise anne babasını kaybetmiş ve üniversite kazanan kız öğrencilere bağışlanacağını duyurdu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 15 Eylül Atatürk’ün Sinop’a gelişi kutlama etkinliklerinde Sinoplulara unutulmaz bir konser verdi. Konserden elde edilen gelirin ise anne babasını kaybetmiş ve üniversite kazanan kız öğrencilere bağışlanacağını duyurdu.

15 Eylül 1928 Atatürk’ün Sinop’a gelişinin 94. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerinde Sebahattin Ali Etkinlik Alanı’nda düzenlenen konserde 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’a 16 Eylül 1928 tarihinde Atatürk’ün Sinop’a gelişine manşetinde yer veren arşiv gazete hediye etti. Etkinlik devamında Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Sinoplulara unutulmaz bir konser verdi. Demir, konserden elde edilen geliri anne babasını kaybetmiş ve üniversite kazanan kız öğrencilere bağışlanacağını duyurdu.

Konser öncesi İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Sinop’ta olmayı hep istedim. Bugün önemli bir gün, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Sinop’u ziyaret etmesi sebebiyle buradayız. Özellikle Sinop Belediye Başkanımız Barış kardeşimizin ve de Âşık Mahsuni Şerif’in Mustafa Kemal Atatürk’e yazdığı ‘Bir daha gel, gel Samsun’dan’ isimli eserini bugün Sinoplularla birlikte söylemenin heyecanını yaşayacağız. Bu bayrağı, bu sınırları, bu özgürlüğü inşallah sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk yolunda devam ettireceğiz” diye konuştu.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise, “Ben de bu vesileyle sayın belediye başkanına çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentimizi ziyaretimizin 94. Yıldönümü. Bütün gün boyunca dolu dolu etkinliklerle bugünü kutladık ve finali de çok coşkulu yapacağız. Bu mutluluğumuzu bizimle paylaşan sevgili başkanıma çok değerli abime çok teşekkür ediyorum, onu Sinop’ta ağırlamaktan da son derece mutluyum” dedi.

Çok sayıda eşsiz eseri seslendiren Demir, izleyicilerden büyük alkış aldı.