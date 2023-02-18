Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ve İl teşkilatları deprem bölgesine giderek, depremzede kardeşlerin acılarını paylaşmak ve bir nebze de olsa destek olmak için, Malatya ve ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ve İl teşkilatları deprem bölgesine giderek, depremzede kardeşlerin acılarını paylaşmak ve bir nebze de olsa destek olmak için, Malatya ve ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremden sonra yıkım büyük oldu. Binlerce vatandaşın enkaz altında kaldığı deprem bölgesine ülke genelinde ve tüm dünyadan yardım ekipleri intikal etti. Ardahan AK Parti il teşkilatı depremzede kardeşlerin acılarını paylaşmak ve bir nebze de olsa destek olmak için, Malatya ve ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kaan Koç, depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koç, ’’Ardahan Merkez, Göle ve Hanak İlçe başkanlarımız ve yönetimlerimizle birlikte Malatya’da depremden etkilenen ilçe ve köylerimizi ziyaret edip vatandaşlarımızın yanında olduk. Ardahan’dan gelip burada fedakarca çalışan Gençlik ve spor il müdürlüğü personellerimize de uğradık. MKYK Üyelerimizin, Milletvekillerimizin ve 20 İl Başkanımızın katılımıyla teşkilatlarımızın şehir merkezinde, ilçelerde ve köylerde yürüttüğü tüm çalışmalar ile ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Devlet, millet el ele bugünleri birlikte aşacağız’’ dedi.