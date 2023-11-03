Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in ilk maçını seyircilerle buluşturacak. Milli futbolcunun, sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından Real Madrid’in Rayo Vallecano karşısında oynayacağı lig maçı ile yeşil sahalara dönmesi beklenirken, mücadele Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Türk Telekom’un dijital televizyon yayın platformu olan Tivibu, Arda Güler’in İspanya sahnesinde çıkacağı ilk maçı ekranlara taşıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de yükselen grafiği ile dünya devlerinin ilgisini üstüne toplayan genç yetenek Arda Güler, sezon başında Carlo Ancelotti’nin çalıştırdığı Real Madrid’e transfer oldu. Arda Güler’in yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından sezonun 12. haftasında oynanacak olan Rayo Vallecano karşılaşması ile sahalara dönmesi bekleniyor.

Real Madrid - Rayo Vallecano mücadelesi, 5 Kasım Pazar günü saat 23.00’da Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanıyor.