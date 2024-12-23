Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya La Liga’da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı.

İspanya LaLiga, Arda Güler’i ayın genç oyuncusu seçti. Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkarken, 6 kez de 11’de maça başladı. Arda, aralık ayında Girona’ya karşı 1 gol atarken, Rayo Vallecano maçında da 2 asiste imza attı. Bu performansla LaLiga’da ayın U23 oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

19 yaşındaki futbolcu eflatun-beyazlılarda 4 gole doğrudan katkı sağladı.