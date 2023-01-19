Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertli takımda genç futbolcu Arda Güler, uzun zaman sonra formasına kavuştu. Son olarak 3 Kasım’da UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11’de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11’de görev aldı.

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